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Газпром проигнорировал трехсторонние переговоры по транзиту газа

На трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием Нафтогаза и Еврокомиссии не явились представители Газпрома.

Об этом сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

– Вчера состоялись консультации между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии…Увы, по какой-то причине Газпром не приехал на эти консультации. Он считает, что ему это не совсем интересно, но все остальные присутствовали, – сказал он.

Коболев отметил, что на переговорах был представлен отчет, из которого следует, “как россияне и в том числе представители Европейской комиссии активно используют против украинской позиции инструмент или аргумент того, что мы до сих пор не закончили свою домашнюю работу”.

В частности, по его словам, Украину упрекают в до сих пор не проведенном анбандлинге (отделение от Нафтогаза  деятельности по транспортировке природного газа – Ред.).

Коболев отметил, что сделать это невозможно до завершения контракта с Газпромом.

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К слову, Газпром приостановил свою программу внешних заимствований в связи с судебным спором с Нафтогаз Украина относительно поставок газа.

Фото: Dreamstime

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