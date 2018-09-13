PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Кличко и Квасьневский откроют YES/

Кличко и Квасьневский откроют YES

Сегодня начнет свою работу 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии.

YES 2018

Сегодня, 13 сентября, в Художественном Арсенале в Киеве начнет свою работу пятнадцатая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего.

Форум традиционно откроют вечерним приемом и выступлениями Председателя наблюдательного совета YES, президента Польши (1995-2005) Александра Квасьневского, мэра Киева Виталия Кличко и Виктора Пинчука (основатель YES, Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne).

Читайте: Порошенко откроет 15-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES)

К слову, 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) будет посвящена будущем и подготовке к грядущим критическим измененям.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка