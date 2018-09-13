Кличко и Квасьневский откроют YES

Сегодня начнет свою работу 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии.

Сегодня, 13 сентября, в Художественном Арсенале в Киеве начнет свою работу пятнадцатая Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего.

Форум традиционно откроют вечерним приемом и выступлениями Председателя наблюдательного совета YES, президента Польши (1995-2005) Александра Квасьневского, мэра Киева Виталия Кличко и Виктора Пинчука (основатель YES, Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne).

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К слову, 15-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) будет посвящена будущем и подготовке к грядущим критическим измененям.