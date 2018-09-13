Страны-союзники НАТО поддержали курс Украины в Альянс

Союзники НАТО поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического Альянса.

Об этом заявил на заседании Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции заместитель генсека НАТО по политическим делам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, сообщает Правительственный портал.

Заместитель Столтенберга отметил, что союзники признали стремление Украины к членству в НАТО, это ее национальная позиция, и НАТО не может быть безразличным к этому.

Кроме того, он подчеркнул важность реформ и годовых национальных программ как инструмента управления процессом евроатлантической интеграции.

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В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина стремится присоединиться к Альянсу и проводит необходимые реформы, однако заседание Комиссии Украина – НАТО на политическом уровне заблокировано.

Возобновление заседаний Комиссии Украина – НАТО на уровне министров должно стать первым шагом в выполнении этого решения.

Напомним, в Раде поддержали предложенные президентом изменения в Конституцию о европейском и евроатлантическом курсе.