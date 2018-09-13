НАБУ вручило подозрение Омеляну

Министру инфраструктуры Украина Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в четверг, 13 сентября, министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

– По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн, – сказано в сообщении НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отметим, что глава Мининфраструктуры отрицает подозрения НАБУ.

Как сообщалось, НАБУ открыло уголовное дело против нардепа Виталия Куприя.

Фото: УНИАН