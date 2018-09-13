PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Обмен заложников: Фришу в Луганске показали не тех людей/

Обмен заложников: Фришу в Луганске показали не тех людей

Украина просила о посещении Тони Фришем 17 заложников в ОРДЛО, в Луганске ему показали не тех людей.

Координатор Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш из 17 запрашиваемых украинской стороной заложников посетил в ОРДЛО менее половины, поскольку в Луганске ему организовали встречу не с теми людьми, о которых просил Киев, пояснила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, пишет Интерфакс-Украина.

– Из того списка, который мы дали господину Фришу, он встретился менее чем с половиной. Он встретился с 10-ю. Но среди них было несколько, которых мы не подавали, – заявила Геращенко на брифинге в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что в этом списке были фамилии людей, посещение которых Фришем было принципиально для украинской стороны.

Читайте: Кремль признал оккупацию Донбасса, отправив следователей – Геращенко

– К сожалению, в Луганске ситуация хуже, чем в Донецке. Дали встретиться не с теми людьми, о которых у нас есть серьезные основания думать, что их пытают, – заявила Геращенко.

Напомним, Геращенко допускает, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Главное – оказаться в Киеве – Сущенко готов просить о помиловании
Ірина Геращенко
РФ блокирует обмен пленных: координатор ОБСЕ едет на Донбасс
Боевики начали массово арестовывать граждан на Донбассе – Геращенко
Кремль будет держать заложников до времени Х – Геращенко рассказала о позиции Украины
Обмен пленными: Киев готов помиловать еще двух граждан РФ
Ірина Геращенко
В обмен на политзаключенных. Украина готова помиловать 11 россиян
Помилование Сенцова: Геращенко жестко отреагировала на ответ РФ
Геращенко раскрыла сценарий Кремля по обмену пленных
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка