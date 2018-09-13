Обмен заложников: Фришу в Луганске показали не тех людей

Украина просила о посещении Тони Фришем 17 заложников в ОРДЛО, в Луганске ему показали не тех людей.

Координатор Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш из 17 запрашиваемых украинской стороной заложников посетил в ОРДЛО менее половины, поскольку в Луганске ему организовали встречу не с теми людьми, о которых просил Киев, пояснила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, пишет Интерфакс-Украина.

– Из того списка, который мы дали господину Фришу, он встретился менее чем с половиной. Он встретился с 10-ю. Но среди них было несколько, которых мы не подавали, – заявила Геращенко на брифинге в четверг в Киеве.

Она подчеркнула, что в этом списке были фамилии людей, посещение которых Фришем было принципиально для украинской стороны.

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– К сожалению, в Луганске ситуация хуже, чем в Донецке. Дали встретиться не с теми людьми, о которых у нас есть серьезные основания думать, что их пытают, – заявила Геращенко.

Напомним, Геращенко допускает, что Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине.