ООС: враг атаковал из запрещенного оружия, есть раненные

За минувшие сутки боевики 38 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

– Российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба в соцсети Facebook в четверг утром.

– Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино, – сообщают в штабе ООС.



Также сообщается, что из минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Светлодарск, Чермалык и Лебединское. По позициям защитников Крымского, Новотошковского и Лебединского боевики НВФ открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

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– С начала суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березовой, Старогнатовки, Гнутово, Водяного и Широкино. Потерь среди наших защитников нет, – подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось, Россия передала на Донбасс новую систему радиоэлектронной борьбы.