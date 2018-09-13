Переговоры с МВФ. Украина не выполнила 15 обещаний

За все годы сотрудничества с МВФ Украина не выполнила 15 рекомендаций, одна из них – повышение цен на газ.

Об этом заявил министр социальной политики, комментируя ход переговоров с миссией Международного валютного фонда, сообщает Минсоцполитики.

– Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодняшний день существует примерно пятнадцать таких невыполненных обязательств, которые называют “маяками”, и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности, – отметил министр.

По его словам, одно из этих обещаний, которое было дано еще в 2008 году, – выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа.

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– Под эти планы были получены большие средства, всего – десять миллиардов долларов, но этот маяк тогда исполнен не был, – пояснил Рева.

Ранее стало известно, что после переговоров с МВФ тарифы на газ для промышленности и населения, скорее всего, выровняют.