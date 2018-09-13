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Под видом учений. РФ стягивает войска к границе с Украиной

РФ под видом маневров Восток 2018 перебрасывает к границе с Украиной новое вооружение и военных для укрепления частей и подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск.

Навчання російських військових

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные украинской разведки, передает УНН.

– Под видом участия в маневрах Восток-2018 в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО Ураган, – сказал он.

Также, по его словам, в этих районах развернуты военные полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для обеспечения скрытой ротации и усиления передовых позиций соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ.

Гуцуляк отметил, что часть отрядов так называемых “новобранцев” комплектуется исключительно представителями Дагестана и Чечни.

Читайте: Восток-2018. Когда и при каких условиях начнется война России и Китая против США

Ранее стало известно, что в сентябре Россия проведет крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018. В них задействуют около 300 тыс. военных, более тысячи самолетов и вертолетов.

В одном из этапов учений будут принимать участие подразделения Монголии и Китая.

Фотоmil.ru

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