Подозреваемого в нападении на Гандзюк выпустили из СИЗО

Владимира Васяновича, подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк, суд отпустил под домашний арест.
Херсонский апелляционный суд отпустил под домашний арест Владимира Васяновича, подозреваемого в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщил журналист Сергей Никитенко.
– Васяновича отпустили под домашний арест. Он заявил, что только привез соучастников из Олешек в Херсон.
Хотя его называли тем, кто подавал сигнал, когда Катя вышла из подъезда, – написал Никитенко.
В суде Васянович заявил, что нападение организовал Опер Сергей Торбин.
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В суде первой инстанции он не давал показаний, потому что боялся за свою жизнь.
Васянович также заявил, что признает свою вину – кается и готов нести ответственность.
Напомним, в июле неизвестные напали на Екатерину Гандзюк и облили ее кислотой.
Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.
Фото: Сергей Никитенко/Facebook