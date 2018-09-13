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Подозреваемого в нападении на Гандзюк выпустили из СИЗО

Владимира Васяновича, подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк, суд отпустил под домашний арест.

Херсонский апелляционный суд отпустил под домашний арест Владимира Васяновича, подозреваемого в нападении на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщил журналист Сергей Никитенко.

– Васяновича отпустили под домашний арест. Он заявил, что только привез соучастников из Олешек в Херсон.

Хотя его называли тем, кто подавал сигнал, когда Катя вышла из подъезда, – написал Никитенко.

В суде Васянович заявил, что нападение организовал Опер Сергей Торбин.

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В суде первой инстанции он не давал показаний, потому что боялся за свою жизнь.

Васянович также заявил, что признает свою вину – кается и готов нести ответственность.

Напомним, в июле неизвестные напали на Екатерину Гандзюк и облили ее кислотой.

Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.

Фото: Сергей Никитенко/Facebook

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