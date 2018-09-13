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Должность надоела до печенок, но радости отставкой никому не подарю – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не уйдет в отставку из-за того, что НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом Владимир Омелян сегодня заявил на брифинге.

– Относительно первого вопроса, относительно отставки. Я всячески придерживаюсь европейской практики. Честно говоря, мне эта должность надоела до печенок. Более того, я свято убежден, что, как только я подам в отставку и эта отставка будет принята Верховной Радой, 99% всех этих публичных беспорядков исчезнут, как дым над водой. У меня не было бы этих проблем, не было бы публичного шельмования, если бы я не был министром, – сказал он.

По его словам, он не собирается уходить в отставку и намерен доказывать свою правоту в суде.

– Но я такой радости на этом этапе никому не подарю. Хотя было бы очень много удовлетворенных людей, – подчеркнул он.

Читайте: Омелян о сообщении с РФ: Ездить в страну-агрессор – недопустимо

Напомним, НАБУ вручило подозрение Омеляну.

Фото: УНИАН

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