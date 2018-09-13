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Разрыв ж/д сообщения с РФ: единогласной поддержки Кабмина нет

Прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией поддерживают не все члены Кабмина. Обсуждение продолжаются.

Потяг

Министерство инфраструктуры отстаивает позицию прекращения железнодорожного сообщения с РФ, заявил глава ведомства Владимир Омелян, пишет UA1.

– Здесь нет единодушной поддержки правительства. Я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать.

У нас есть своя позиция, она обсуждается, – отметил он.

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Омелян добавил, что от прекращения железнодорожного сообщения с РФ значительное преимущество получат внутренние перевозки.

– Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это – более 200 вагонов ежесуточно, – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Киев планирует усилить контроль за украинско-российской границей.

По словам Владимира Омеляна, людям, которые работают в РФ или едут туда с туристической целью, попасть на территорию страны-агрессора будет проблематично.

Фото: Dreamstime

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