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США о выборах боевиков: “ЛДНР” не место в Украине

США осуждают планы проведения выборов в так называемых “ДНР” и “ЛНР” и считают, что таким “народным республикам” не место в конституционном строе Украины.

Данное утверждение содержится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, сообщает УНН.

– Соединенные Штаты осуждают объявление о планах провести “выборы” в так называемых Донецкой и Луганской провозглашенных народных республиках. Учитывая продолжающийся контроль Россией над этими территориями, проведение настоящих выборов там просто немыслимо, и оно грубо нарушает обязательства России в рамках минских договоренностей, – считает Науерт.

Читайте: ЕС осудил планы боевиков провести “выборы” в “ЛДНР”  

– Так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины. Соединенные Штаты по-прежнему полностью преданы дипломатическим усилиям в решении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой, – подытожила она.

Напомним, ранее спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер назвал “выборы” на Донбассе нелегитимными.

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