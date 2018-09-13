Тепловые сети изношены на 70%: когда в киевских домах появится горячая вода и отопление

Сейчас в большинстве районов Киева до сих пор отсутствует горячее водоснабжение. Факты ICTV узнали, когда у киевлян появится горячая вода.

Проблемы с горячим водоснабжением начались тогда, когда Нафтогаз отказался поставлять услуги новому предприятию Киевтеплоэнерго, пока они не выплатят долги предшественников. Долг составляет около 5 млрд грн.

29 августа на очередном заседании Правительство рассмотрело возможность выплаты субвенции в размере 729 млн грн на погашение части долга.

Киевтеплоэнерго неоднократно обращались к Нафтогазу с предложением подписать соглашение на поставку газа, но Нафтогаз каждый раз отказывает коммунальному предприятию в подписании договора.

В частности, вопрос энергообеспечения города стоит на повестке дня на следующем заседании правительства, – отметили в Киевтеплоэнерго.

Также, в КП уверили, что водоснабжение уже есть в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что делать, если у вас задерживают подключения воды.

ТЭЦ-5 обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы и часть Шевченковского, в том числе жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Остальные районы до сих пор остается без горячей воды. В Киевтеплоэнерго утвердили, что водоснабжение появится в течение 20 дней после подписания договора с Нафтогаз:

– Именно в течение 20 дней, так как горячее водоснабжение будут восстанавливать постепенно, подключая район за районом. Кроме того после запуска оборудования в работу требуется около 3-х дней, чтобы вода нагрелась.

Более того, системы водоснабжения находятся в аварийном состоянии. В Киевтеплоенего отметили, что на восстановление нужно более 1 млрд долларов, так как почти 70% оборудования изношено:

– Сегодня тепловые сети города изношены на 70%. Они требуют полной замены. По оценкам иностранных специалистов, модернизация столичных теплосетей обойдется в сумму около 1,3 млрд долларов.

Состояние оборудования критический в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Таким образом, когда в Киеве полноценно восстановят горячее водоснабжение – неизвестно. Пока Нафтогаз не согласится подписать договор с новым коммунальным предприятием, отопительный сезон находится под угрозой. Более того, если и когда они его подпишут, пройдет еще около месяца, чтобы подсоединить все дома.

Фото: dreamstime