Пытки током и сексуальное насилие – доклад ООН о преступлениях РФ в Крыму

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине озвучила ряд нарушений международного права в оккупированном Крыму, среди которых задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.

С таким докладом выступила глава миссии Фиона Фрейзер, пишет Сегодня.ua.

Среди основных положений документа незаконный призыв и перезаселение Крыма. Так, в докладе говорится, что с каждым годом Россия ужесточает призывную кампанию: если в 2015 году были призваны 500 парней, а этой весной уже 2,8 тыс. За уклонение от призыва были осуждены по меньшей мере 9 человек.

Помимо призывников страдают задержанные и заключенные лица, которых отправляют на российскую территорию для суда или отбывания наказания.

Также Фрезер напомнила о депортации крымчан на материковую Украину или в другие страны, а вместо их заселяет полуостров россиянами, в частности переводит туда госслужащих.

– Мы задокументировали тяжелые нарушения прав человека, такие как незаконное содержание под стражей, пытки, похищения и насильственные исчезновения, – отметила глава миссии.

Второй момент доклада – репрессии и пытки против жителей Крыма.

В период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года в Крыму задокументирован 81 случай нарушения прав человека, “жертвами которых стали 167 человек, в том числе 34 женщины и 72 представителя национальных меньшинств”. В докладе говорится, что к лицам, которых содержали под стражей, применялись запрещенные методы, в частности, пытки электрическим током и сексуальное насилие. С начала оккупации количество насильственных исчезновений возросло до 40.

Доклад основан на результатах почти 200 интервью, встреч и выездов на места, проведенных Мониторинговой миссией ООН по правам человека на материковой части Украины, потому что Российская Федерация продолжает отказывать экспертам организации в доступе в Крым, вопреки резолюциям Генеральной ассамблеи ООН.

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