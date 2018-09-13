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В Киеве снова хотят запретить продажу алкоголя ночью

Комиссия Киевского городского совета по вопросам торговли повторно поддержала ограничение продажи алкогольных напитков ночью – с 23.00 до 10.00.

Продаж Алкоголю

В частности, речь идет о запрете торговли вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и магазинах, сообщает Киевсовет.

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

– Надеюсь, документ как неотложный будет вынесен на сессию 20 сентября. Ведь город обещал киевлянам, что уже в октябре новые правила начнут действовать. Отмечу, что документ поддержан и подписан всеми фракциями в КГС, секретарем Киевсовета и мэром города, – отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

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Напомним, в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.

Фото: dreamstime

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