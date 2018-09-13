В деле Савченко-Рубана установили организатора теракта

Прокуратура установила личность организатора по делу о подготовке террористического акта в Киеве.

Прокуратуре удалось установить личность организатора по делу о подготовке террористического акта в Киеве, в котором обвиняют народного депутата Надежду Савченко и экс-переговорщика по освобождению заложников на Донбассе Владимира Рубана, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112 Украина.

Участие в террористическом акте в Киеве должны были принимать до 30 человек.

– Мы установили того, кто занимался этой организацией, его место нахождение. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, недостаточно, – заявил Матиос.

Имя организатора главный военный прокурор отказался называть.

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К слову, следствие установило возможные точки обстрела, откуда Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали совершить теракт.