Украине начали предоставлять автокефалию – СМИ

В Украине начали создавать местную независимую церковь.

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил заявил, что началось создание местной независимой церкви в Украине, передает итальянское католическое агентство SIR.

– Могу подтвердить, что Вселенский патриархат (Константинопольский), при осознании всей своей ответственности как материнской церкви и учитывая просьбы со стороны самых украинцев, после углубленного изучения вопроса, принял решение начать процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине, – сказал митрополит.

Он добавил, что недавно назначенные посланники Константинопольского патриархата в Украине должны открыть путь к автокефалии и служить единству церкви.

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К слову, после признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская и Почаевская лавры.