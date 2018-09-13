В Украине увеличат пособие по безработице – когда и на сколько

Кабмин решил с начала 2019 года увеличить минимальный размер пособия по безработице на 190 гривен.

Об этом информирует Государственная служба занятости, передает АиФ.

Повышение произойдет с 1 января 2019 года – повысят минимальный размер помощи для лиц, которым назначается выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, с 1440 до 1630 гривен, а для тех, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 до 610 гривен.

Отмечается, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 7364 грн.

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста – не дольше 720 календарных дней.

Читайте: Что изменится с 1 сентября 2018: субсидии, цены, школы, больницы и ТВ

К слову, за отказ от двух вариантов работы украинец потеряет пособия по безработице и возможность получать субсидию.