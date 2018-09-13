PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине увеличат пособие по безработице - когда и на сколько/

В Украине увеличат пособие по безработице – когда и на сколько

Кабмин решил с начала 2019 года увеличить минимальный размер пособия по безработице на 190 гривен.

Гроші

Об этом информирует Государственная служба занятости, передает АиФ.

Повышение произойдет с 1 января 2019 года – повысят минимальный размер помощи для лиц, которым назначается выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, с 1440 до 1630 гривен, а для тех, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 до 610 гривен.

Отмечается, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 7364 грн.

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста – не дольше 720 календарных дней.

Читайте: Что изменится с 1 сентября 2018: субсидии, цены, школы, больницы и ТВ

К слову, за отказ от двух вариантов работы украинец потеряет пособия по безработице и возможность получать субсидию.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка