В Украину идут первые заморозки – дата

Похолодание придет в Украину после 22 сентября, а в октябре на севере страны возможны даже заморозки.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает Факты.

Согласно прогнозам синоптика, до этого времени в Украине будет сухо, а температура воздуха будет колебаться в пределах +25+27 градусов.

– Дожди в Украину придут 22 сентября и продлятся 2 дня. В это же время ожидается и снижение температуры до +15+17 градусов, которое продержится до конца первого осеннего месяца, – рассказал Горбань.

Он добавил, что начало октября в Украине еще порадует теплом: с 1 по 7 октября температура воздуха будет колебаться от +23+25 градусов, однако 3 и 4 октября возможны дожди, местами даже сильные.

– С 8 октября в Украине начнется снижение температуры до +12+15 тепла. Также в этот период, с 9 до 11 октября, на севере страны возможны даже заморозки. Во второй половине октября в Украину придет еще одно похолодание до +9+12 градусов. Оно будет держаться до конца месяца, – рассказал синоптик.

Согласно его прогнозам, вторая половина октября также будет преимущественно дождевой.

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К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на выходные в Украине.