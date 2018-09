Виталий Кличко и Александр Квасьневский открыли YES 2018

Ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии открыта! Форум пройдет с 13-го по 15-е сентября в Киеве, в здании Художественного Арсенала.

Сегодня, 13 сентября, начал свою работу трехдневный форум Ялтинская европейская стратегия (YES). Юбилейную пятнадцатую встречу открыли Председатель наблюдательного совета YES и экс-президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко и основатель YES Виктор Пинчук.

– Подобные встречи и форумы необходимы современному обществу, – с таких слов положил начало 15-й YES Квасьневский. – Здесь лидеры нашей планеты, политические лидеры многих стран могут обмениваться своими мыслями, соображениями и планами на будущее. Такие встречи полезны для развития мирового сообщества и в этом году традиционная пятнадцатый Ялтинская европейская стратегия соберет в себе главные умы современности.

Напомним, что во встрече 13-15 сентября примет участие более 600 политиков, бизнесменов, дипломатов и общественных деятелей из 28 стран мира.

– Добро пожаловать в Украину! – приветствовал гостей мэр Киева Виталий Кличко. – В ближайшие дни мы обсудим много тем, и одна из них – будущее. Будущее Украины. Обсудим реформы и изменения, которые необходимы. Обсудим современную демократическую Украину. Граждане Украины имеют огромные ожидания от всех нас и, несмотря на результаты выборов в 2019 году, мы надеемся, что наша страна оставит былой курс – современной, независимой и демократической страны. Успех нашей страны – лучший ответ для гостей и друзей Украины на все вопросы.

Напомним, что форум YES создан Фондом Виктора Пинчука.

– На нашей конференции мы будем говорить о будущем Украины. А для того, чтобы говорить о будущем, нам необходимо большое вдохновение и огромное желание. В этом году мы постарались пригласить для вас прекрасных и необычных гостей, – заявил с трибуны Пинчук.

После речи Виктор Пинчук представил на Художественном Арсенале реконструированную часть здания, в котором будет расположен сад.