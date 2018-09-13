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ЕС продлил санкции против России

ЕС продлил санкции против 155 физических лиц и 44 организаций в России.

Европейский Союз в четверг продлил санкции против России на полгода – до 15 марта 2019 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

– Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие 6 месяцев – до 15 марта 2019 года, – говорится в заявлении, пишет Интерфакс-Украина.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.

Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Читайте: Историческое решение. Европарламент ввел санкции против Венгрии

Напомним, Факты ICTV проанализировали, к чему приведут санкции против России.

 

 

 

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