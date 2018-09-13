С дождями придет похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 15-16 сентября, погода будет преимущественно осенней – с дождями и похолоданием. Лишь на юге еще будет по-летнему жарко.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 сентября, дожди с грозами ожидаются почти на всей территории Украины, кроме некоторых областей на юге и в центре.
Однако на юге будет еще жарко – до +29.
Немного прохладнее – до +26 – на Закарпатье, на градус ниже в центре.
В северных, восточных и западных областях преимущественно +23, во Львовской области только +21.
В Киеве дождь, ночью 14-16, днем 21-23 выше нуля.
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На воскресенье, 16 сентября, синоптики прогнозируют осадки лишь на востоке страны.
Зона дождей также охватит частично север, центр и юг.
Максимальная температура воздуха – до +27 – традиционно в южной части, а также на Закарпатье.
В восточных областях +25, на остальной территории неизменные +23.
В столице без осадков, ночью 12-14, ночью 21-23 градуса тепла.
Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.