С дождями придет похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 15-16 сентября, погода будет преимущественно осенней – с дождями и похолоданием. Лишь на юге еще будет по-летнему жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 сентября, дожди с грозами ожидаются почти на всей территории Украины, кроме некоторых областей на юге и в центре.

Однако на юге будет еще жарко – до +29.

Немного прохладнее – до +26 – на Закарпатье, на градус ниже в центре.

В северных, восточных и западных областях преимущественно +23, во Львовской области только +21.

В Киеве дождь, ночью 14-16, днем ​​21-23 выше нуля.

Читайте: Когда ждать бабье лето и первый снег: прогноз погоды на осень

На воскресенье, 16 сентября, синоптики прогнозируют осадки лишь на востоке страны.

Зона дождей также охватит частично север, центр и юг.

Максимальная температура воздуха – до +27 – традиционно в южной части, а также на Закарпатье.

В восточных областях +25, на остальной территории неизменные +23.

В столице без осадков, ночью 12-14, ночью 21-23 градуса тепла.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.