PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / С дождями придет похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)/

С дождями придет похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В выходные, 15-16 сентября, погода будет преимущественно осенней – с дождями и похолоданием. Лишь на юге еще будет по-летнему жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 сентября, дожди с грозами ожидаются почти на всей территории Украины, кроме некоторых областей на юге и в центре.

Однако на юге будет еще жарко – до +29.

Немного прохладнее – до +26 – на Закарпатье, на градус ниже в центре.

В северных, восточных и западных областях преимущественно +23, во Львовской области только +21.

В Киеве дождь, ночью 14-16, днем ​​21-23 выше нуля.

ЧитайтеКогда ждать бабье лето и первый снег: прогноз погоды на осень

На воскресенье, 16 сентября, синоптики прогнозируют осадки лишь на востоке страны.

Зона дождей также охватит частично север, центр и юг.

Максимальная температура воздуха – до +27 – традиционно в южной части, а также на Закарпатье.

В восточных областях +25, на остальной территории неизменные +23.

В столице без осадков, ночью 12-14, ночью 21-23 градуса тепла.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на неделю.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка