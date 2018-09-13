Замглавы СБУ Демчина раскрыл план НАБУ по шантажу чиновника Нацбанка

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина обнародовал противоправный план НАБУ, целью которого был шантаж сотрудников Национального банка.

О данном сценарии детективов он рассказал в заявлении, поданном Генеральной прокуратуре Украины, написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, сообщает Обозреватель.

Кроме того, она опубликовала копию заявления, а также фото самого преступного плана, который имеется в распоряжении Демчины.

– В сейфе одного из сотрудников НАБУ был изъят конверт, в котором находился план компрометации сотрудника НБУ. Согласно нему, представители НАБУ должны были создать условия для знакомства с указанным должностным лицом путем искусственного создания ДТП с его участием и дальнейшим приглашением в заведение общественного питания для употребления алкогольных напитков якобы для урегулирования вопросов возмещения ущерба, нанесенного во время ДТП. После употребления алкоголя сотрудниками НАБУ планировалось спровоцировать сотрудника НБУ к вступлению в интимные отношения с заранее избранным лицом и осуществить видеофиксацию внебрачных половых связей, — говорится в документе.

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По его словам, эту информацию он узнал во время расследование противоправных действий НАБУ. Однако сотрудники ведомства приложили ряд усилий для того, чтобы скандальные материалы, очерняющие их репутацию, были изъяты из уголовного производства.

Как сообщалось, ранее Демчина рассказал о том, что НАБУ подготовило ему необоснованное подозрение о незаконном обогащении. В этой связи он подал жалобу Генеральному прокурору.