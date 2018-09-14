$3 млрд “долга Януковича” – Украина выиграла суд в Лондоне

Киев выиграл апелляцию по решению относительно долга на $3 млрд перед Москвой.

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Интерфакс-Украина.

Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья.

Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.

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Напомним, в феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины относительно долга Виктора Януковича на $3 млрд. А в октябре Минфин Украины передал в суд доказательства давления России при получении этого кредита.

В марте 2017 суд принял решение о том, Украина должна выплатить РФ кредит в размере $3 млрд, выданный при Януковиче.