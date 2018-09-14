PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / $3 млрд "долга Януковича" - Украина выиграла суд в Лондоне/

$3 млрд “долга Януковича” – Украина выиграла суд в Лондоне

Киев выиграл апелляцию по решению относительно долга на $3 млрд перед Москвой.

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Интерфакс-Украина.

Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья.

Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.

Читайте: Сколько Украина заплатит по внешним долгам в 2019

Напомним, в феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины относительно долга Виктора Януковича на $3 млрд. А в октябре Минфин Украины передал в суд доказательства давления России при получении этого кредита.

В марте 2017 суд принял решение о том, Украина должна выплатить РФ кредит в размере $3 млрд, выданный при Януковиче.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сергій Чемес
Убийство журналиста Веремия: Чемес получил 3 года тюрьмы
Суд в Амстердаме арестовал акции Газпрома в Голубом потоке
Секс, наркотики и 395 задержанных: карнавал Notting Hill в Лондоне
Пол Манафорт
Манафорт виновен: решение суда присяжных по 8 пунктам
Курбан-Байрам 2018: что за праздник и как его отмечают в Украине и мире
Роман Терновський
За пропаганду Правого сектора – в России осудили украинца Терновского
Довірена особа Путіна
Доверенному лицу Путина украинский суд дал условный срок
Суд над Кернесом: Генпрокуратура обжаловала закрытие дела
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка