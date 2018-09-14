500 дней в кресле министра: какие реформы провел Айварас Абромавичюс

Популярные решения – это не про него, как и игра в молчанку. Успешный инвестиционный банкир Айварас Абромавичюс был приглашен на должность министра экономического развития и торговли Украины в 2014 году для реформирования экономики, но продержался на посту недолго. Почему так произошло и что удалось изменить политику – далее в материале.

Историю реформатора рассказывает СТБ в программе Выход.

Начинает Айварас Абромавичюс свою деятельность в правительстве с базовых изменений, закладывает новый фундамент. На время его прихода в министерстве 1300 работников, 700 – он увольняет. Тогда он способствует запуску прозрачных, открытых госзакупок, которые уже сэкономили миллиарды гривен, сокращает количество разрешений и лицензий на бизнес почти на 40%.

Он запускает Независимый наблюдательный совет для крупнейшей компании в Украине Нафтогаз. Однако на этом его достижения, кажется, заканчиваются, он так и не успевает начать приватизацию госпредприятий, которых в Украине более 3 тысяч.

Его терпения хватает на 500 дней в кресле министра. Абромавичюс уходит в отставку в феврале 2016 года. Официальные причины – “сильное сопротивление реформам, навязывание сомнительных кадровых назначений, а также попытки установить контроль над денежными потоками компаний, которыми руководит министерство.

– Наша деятельность была приостановлена ​​внезапно, а у нас были планы намного больше, – говорит Абромавичюс.

Его отставка была такой резонансной, что свое разочарование выразили послы Канады, США и стран ЕС.

– Я ожидал, что войду в историю, как один из величайших реформаторов этого региона, – говорит экс-министр.

Его несколько раз приглашали на должность министра и даже президента в Литву.

– Но я много раз литовцам уже сказал, что в том числе и для успеха Литвы, успех Украины очень важен. Поэтому я остаюсь здесь, здесь ближайшие два года будут проходить очень интересные процессы, много выборов, – говорит Абромавичюс.

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К слову, осенью Верховная Рада планирует реализовать одну из самых масштабных реформ – принятие Избирательного кодекса. Сейчас в него внесено почти 4,5 тыс. поправок.