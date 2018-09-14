Атлантический совет создает комитет по наблюдению за выборами в Украине

Эксперты вашингтонского аналитического центра Атлантический совет будут наблюдать за выборами в Украине. Об этом они сообщили на 15-й встрече Ялтинской европецйськои стратегии.

Атлантический совет развернет в Украине проект, который предусматривает контроль за соблюдением честных и справедливых выборов.

Евразийский центр Атлантического совета, Фонд Виктора Пинчука и Трансатлантическая комиссия по честных выборов запускают рабочую группу из украинских выборов.

Об этом на форуме YES сообщил экс-посол США в Украине, а ныне член Атлантического совета Джон Хербст:

– Выбор, который сделает Украина, будет выбором будущего курса страны. Мы хотим, чтобы они (украинцы, – Ред.) сделали выбор без постороннего вмешательства и нечестной игры.

В частности, уже разработан план действий по контролю за выборами в Украине в 2019 году. Проект был принят трансатлантических комиссией.

– Мы будем занимать политически нейтральную позицию, но мы намерены выступать в роли рефери для обеспечения честной игры на поле и давать свисток, если увидим вмешательства извне, – отметил экс-руководитель НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Рабочая группа начнет действовать уже через 4-6 месяцев, заверил Хербст. Он также добавил, что основная их цель – не дать Кремлю вмешаться в украинские выборы:

– Мы будем разоблачать Кремль в его намерениях и советовать Украине, как правильно реагировать на эти вещи.

Он также добавил, что намерения ограничивать деятельность СМИ Атлантический совет не имеет:

– Нет намерения ограничивать СМИ в распространении новостей. Но мы будем иметь инструменты отслеживания тенденций и схем. Если будем наблюдать шаблон вражды – будем на это реагировать. В частности разглашать, выпускать новостные листы, собирать конференции и общаться напрямую.

Напомним, в Киеве проходит 15-я конференция Ялтинской европейской стратегии.

Фото: 5 канал