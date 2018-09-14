PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Атлантический совет создает комитет по наблюдению за выборами в Украине/

Атлантический совет создает комитет по наблюдению за выборами в Украине

Эксперты вашингтонского аналитического центра Атлантический совет будут наблюдать за выборами в Украине. Об этом они сообщили на 15-й встрече Ялтинской европецйськои стратегии.

Атлантический совет развернет в Украине проект, который предусматривает контроль за соблюдением честных и справедливых выборов.

Евразийский центр Атлантического совета, Фонд Виктора Пинчука и Трансатлантическая комиссия по честных выборов запускают рабочую группу из украинских выборов.

Об этом на форуме YES сообщил экс-посол США в Украине, а ныне член Атлантического совета Джон Хербст:

– Выбор, который сделает Украина, будет выбором будущего курса страны. Мы хотим, чтобы они (украинцы, – Ред.) сделали выбор без постороннего вмешательства и нечестной игры.

В частности, уже разработан план действий по контролю за выборами в Украине в 2019 году. Проект был принят трансатлантических комиссией.

– Мы будем занимать политически нейтральную позицию, но мы намерены выступать в роли рефери для обеспечения честной игры на поле и давать свисток, если увидим вмешательства извне, – отметил экс-руководитель НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Рабочая группа начнет действовать уже через 4-6 месяцев, заверил Хербст. Он также добавил, что основная их цель – не дать Кремлю вмешаться в украинские выборы:

– Мы будем разоблачать Кремль в его намерениях и советовать Украине, как правильно реагировать на эти вещи.

Он также добавил, что намерения ограничивать деятельность СМИ Атлантический совет не имеет:

– Нет намерения ограничивать СМИ в распространении новостей. Но мы будем иметь инструменты отслеживания тенденций и схем. Если будем наблюдать шаблон вражды – будем на это реагировать. В частности разглашать, выпускать новостные листы, собирать конференции и общаться напрямую.

Читайте: Убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму - Порошенко YES 2018. Главные спикеры и о чем будут говорить Ксения Собчак едет на форум YES в Киев

Напомним, в Киеве проходит 15-я конференция Ялтинской европейской стратегии.

Фото: 5 канал

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Україна пропонує непогані можливості. Чому відновлюється довіра інвесторів
Ялтинская европейская стратегия: онлайн-трансляция конференции
Помощь в 1 млрд от ЕС: документы подписаны
В вены людей будут заливаться устройства, которые изменят иммунную систему
Убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму – Порошенко
YES 2018. Главные спикеры и о чем будут говорить
Виталий Кличко и Александр Квасьневский открыли YES 2018
YES 2018
Кличко и Квасьневский откроют YES
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка