PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Автокефалия УПЦ. Кирилл отказался молиться за патриарха Варфоломея/

Автокефалия УПЦ. Кирилл отказался молиться за патриарха Варфоломея

Синод Русской православной церкви на заседании в Москве сегодня решил, что в храмах РПЦ больше не будут молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея.

Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій

Также прекращается общее богослужение священников Московского и Константинопольского патриархатов, сообщает Радио Свобода.

По словам российского митрополита Илариона, это реакция на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих экзархов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей, то есть им пока не запрещено вместе молиться.

Но Иларион предупредил – РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом, если УПЦ нададут автокефалию.

На днях в РПЦ заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.

Читайте: Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни

Кстати, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине и рассказал о будущем УПЦ МП.

Фото: сайт МП

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Церква
Украине начали предоставлять автокефалию – СМИ
Киев имеет право на автокефалию – в России объяснили, почему
Томос об автокефалии УПЦ: Москва угрожает Константинополю
Костянтин Єлісєєв
Для России это вопрос жизни и смерти – Елисеев о предоставлении Томоса Украине
Патріарх Кирило та Вселенський патріарх Варфоломій
Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни
Патриарх Варфоломей подтвердил главе РПЦ Кириллу намерение дать Украине автокефалию
Путинских хакеров поймали при атаках на Вселенский патриархат
Киево-Печерскую и Почаевскую лавры передадут Украинской православной церкви
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка