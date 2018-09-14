Автокефалия УПЦ. Кирилл отказался молиться за патриарха Варфоломея

Синод Русской православной церкви на заседании в Москве сегодня решил, что в храмах РПЦ больше не будут молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея.

Также прекращается общее богослужение священников Московского и Константинопольского патриархатов, сообщает Радио Свобода.

По словам российского митрополита Илариона, это реакция на решение Константинопольского патриархата отправить в Украину двух своих экзархов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет о разрыве евхаристического общения между верующими двух православных церквей, то есть им пока не запрещено вместе молиться.

Но Иларион предупредил – РПЦ может пойти на полный разрыв с Константинопольским патриархатом, если УПЦ нададут автокефалию.

На днях в РПЦ заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ.

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Кстати, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине и рассказал о будущем УПЦ МП.

Фото: сайт МП