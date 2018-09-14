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Балуха избили и угрожают смертью – Чийгоз

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в симферопольском СИЗО, избили и пригрозили убить.

Володимир Балух

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, Балуха “вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться”.

Читайте: Чийгоз: Тяжелое состояние Балуха игнорируют

Напомним, так называемый Верховный суд в оккупированном Крыма 10 сентября отказал Владимиру Балуху в досрочном освобождении.

Фото: Mariana Betsa/Twitter

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