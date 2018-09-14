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Через 20 лет мы будем жаловаться на то, что Google слишком много о нас знает

Один из самых гениальных людей современности Виталик Бутерин на 15-й Ялтинской европейской стратегии поделился своими мыслями о развитии рынка блокчейн в мире.

Блокчейн-технологии сделают наш мир лучше, однако через 20 лет мы будем жаловаться на то, что инновации и технологии, такие как Google, будут знать о каждом из нас слишком много, считает гениальный канадско-российский программист Виталик Бутерин, который в 2014-м году выиграл премию World Technology Award (опередив в ней Марка Цукерберга) Виталик Бутерин.

Гениальный программист поделился своим мнением о будущем планеты на 15-й Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит с 13-го по 15-е сентября 2018 года в Киеве.

– Меня больше всего интересуют идеи и меня мало интересуют выступления либо какие-либо лекции, – заявил Бутерин. – Хочу сказать, что через 20 лет инновации продвинутся вперед. Google будет знать о каждом из нас так много, что люди будут жаловаться на это. Есть вероятность, что мы увидим увеличение уровня продолжительности жизни людей на 5-10 лет.

Напомним, что 1-й день Ялтинской европейской стратегии открыл президент Украины Петр Порошенко, который подвел итоги прошедшего года и раскритиковал действия России.

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