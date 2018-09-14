Донбасс и санкции: о чем говорили Порошенко и Волкер

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинских территорий.

– Петр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны , – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте Северного потока-2.

– Обсудил с Петром Порошенко наши совместные усилия по обеспечению мира в Украине и продолжение давления на Россию по реализации Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Сложные обстоятельства, но мы тесно сотрудничаем, – написал Волкер на странице в Twitter после встречи.

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Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер на этой неделе находится с визитом в Украине. Завтра он выступит на ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия.

ФОТО: president.gov.ua