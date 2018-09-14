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Помощь в 1 млрд от ЕС: документы подписаны

Документ о макрофинансовой помощи от ЕС подписан сегодня, 14 сентября.

Обновлено в 13.35. Представители Украины и Европейского Союза подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд.

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, со стороны ЕС – председатель Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, пишет Интерфакс-Украина.

Начался второй день ежегодной международной конференции YES. Это уже 15-я встреча дипломатов, политиков и общественных активистов со всего мира. Проходит она в Киеве, в Художественном Арсенале.

С официальной речью выступил Президент Украины Петр Порошенко. В частности он поблагодарил председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдиса Домбровскис за превезений в Украину документ о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро:

– Сегодня мы подпишем документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о котором договаривались на саммите Восточного партнерства.

Тема 15-й встречи – будущее всего поколения.

В частности, сегодня поднимут вопрос перспектив развития НАТО, Соединенных Штатов и Европейского союза. Будут говорить о том, как блокчейн изменил мир и что будет с экономикой в ​​будущем.

Читайте: YES 2018. Главные спикеры и о чем будут говорить Виталий Кличко и Александр Квасьневский открыли YES 2018 Ксения Собчак едет на форум YES в Киев

Украинские проблемы и пути их решения активно будут обсуждать завтра, 15 сентября.

Напомним, конференция транслируется онлайн.

 

 

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