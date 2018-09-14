Помощь ЕС: каким будет “домашнее задание” Киеву

Для получения макрофинансовой помощи ЕС Киеву придется провести малую приватизацию.

Для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине придется выполнить условия из третьей программы и осуществить малую приватизацию, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

– Основные условия для первого транша будут те, которые мы не выполнили по прошлой программе. Наше домашнее задание, – сказала она в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Климпуш-Цинцадзе рассказала, что среди новых условий будет также проведение малой приватизации.

Читайте: $3 млрд “долга Януковича” – Украина выиграла суд в Лондоне

Она добавила, что сумма в EUR1 млрд будет разделена на два транша, первый из которых Киев рассчитывает получить уже до конца текущего года.

Как сообщалось, представители Украины и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании и кредитном соглашении о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на EUR1 млрд.