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Экокатастрофа в Крыму: в Армянске введут чрезвычайное положение

Из-за выбросов вредных веществ в Армянске введут чрезвычайное положение.

Крим

В крымском Армянске, из-за выбросов вредных веществ на заводе Крымский титан, введут режим чрезвычайной ситуации, сообщает Крым.Реалии.

Сейчас вредные вещества превышают норму в 5 раз.

– Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, поскольку у нас есть превышение предельно допустимой концентрации более чем пять раз. Это является критерием введения режима, – сказал так называемый “начальник управления гражданской защиты” “крымского МЧС” Алексей Фридман.

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К слову, за то, что вода не доходит до населения Армянска, несут ответственность оккупационные власти Крыма.

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