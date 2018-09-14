ГПУ завела дело на детектива НАБУ из-за сфальсифицированного подозрения Демчине

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении детектива НАБУ Сергея Яндюка, рассмотрев соответствующее заявление первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Об этом Демчина сообщил 14 сентября на пресс-конференции в Киеве.

– Могу сказать, что Генпрокуратура возбудила дело в отношении детектива НАБУ, – отметил первый заместитель главы СБУ.

Сотрудники ГПУ, рассмотрев заявление Демчины, признали достаточными данные изложенные в нем, в связи с чем 13 сентября было зарегистрировано уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.343 вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя, ч.2 ст.372 привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, по которым детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

13 сентября 2018 НАБУ сообщил, что подготовило сообщение о подозрении в незаконном обогащении первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

Демчина утверждает, что работники НАБУ решили отомстить ему за разоблачение их противоправной деятельности.

– Ряд дел было зарегистрировано непосредственно по материалам, которые я направлял. По одному из дел объявлены три подозрения сотрудникам НАБУ, насколько мне известно, в ближайшее время оно должно пойти в суд. Соответственно, я считаю, что из чувства мести было организовано это уголовное производство, – подчеркнул он.

Как объясняет Демчина, не найдя оснований для регистрации уголовного производства, руководство НАБУ выбрало путь его дискредитации в СМИ. В частности, речь идет о сюжете журналистки Евгении Моторевской, который вышел в эфире ряда национальных телеканалов, где Демчина обвинялся в коррупции. После этого с целью опровергнуть данные указанного журналистского расследования Демчина сам обратился в НАБУ и САП с заявлением зарегистрировать по нему уголовное производство, которое должно подтвердить или опровергнуть информацию о его якобы противоправной деятельности.

– Насколько мне известно, НАБУ не проверяли ничего, потому что понимали прекрасно, что информация в отношении меня не соответствует действительности. Вместо этого начали искать как зарегистрировать уголовное производство, – отметил Павел Демчина.

Читайте: Замглавы СБУ Демчина раскрыл план НАБУ по шантажу чиновника Нацбанка

По словам первого заместителя председателя СБУ, детективы НАБУ сосредоточились на фальсификации материала по поводу его. Для этого в течение 18 месяцев собирались материалы об имущественном состоянии гражданки, с которой он находился в отношениях в 2010-2012 году.

– Я действительно проживал с этим лицом, у нас действительно есть общие дети, но это было в 2010-2012 годах. Детектива НАБУ был точно известен факт отсутствия совместного проживания, поскольку он получил соответствующее постановление суда. Именно Яндюк подписал подозрение и именно он забирал в суде это решение, он не может не знать о его существовании, – заявил он.

Таким образом, отметил Демчина, сообщение ему о подозрении является сфальсифицированным.