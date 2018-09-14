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Химвыбросы в Крыму: воду в Армянск заблокировала Россия

За то, что вода не доходит до населения Армянска, несет ответственность оккупационная власть Крыма.

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что вопрос водоснабжения в аннексированном Крыму зависит исключительно от России.

Соответствующее заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.

По его словам, РФ использует “спойлер”, что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала.

– Вместе с тем вода на завод идет с т.н. Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду – ответственность оккупанта, – сказал Черныш.

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К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что на сегодняшний день недостатка питьевой воды в Крыму нет.

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