Химвыбросы в Крыму: воду в Армянск заблокировала Россия

За то, что вода не доходит до населения Армянска, несет ответственность оккупационная власть Крыма.

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что вопрос водоснабжения в аннексированном Крыму зависит исключительно от России.

Соответствующее заявление министра цитирует пресс-служба ведомства в Twitter.

По его словам, РФ использует “спойлер”, что ситуация в Армянске вызвана прекращением подачи воды из Крымского канала.

– Вместе с тем вода на завод идет с т.н. Сходницкого водосбора и артезианских скважин. И то, что население не получает воду – ответственность оккупанта, – сказал Черныш.

Читайте: Убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму – Порошенко

К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что на сегодняшний день недостатка питьевой воды в Крыму нет.