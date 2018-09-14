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Когда заработают КПВВ на админгранице с Крымом – дата

Контрольные пункты въезда/выезда Каланчак и Чаплинка возобновят свою работу 15 сентября.

Адмінкордон з Кримом

Контрольные пункты въезда/выезда на админгранице с Крымом Каланчак и Чаплинка, которые закрыли после выброса химикатов на заводе Крымский титан, возобновят свою работу 15 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

– Завтра, 15 сентября 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда Каланчак и Чаплинка возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники херсонского отряда начнут в 10.00, – говорится в сообщении.

В случае ухудшения ситуации на крымском заводе и возникновения угрозы жизни и здоровью населения, пропуск граждан через КПВВ будет приостановлен.

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К слову, из-за выбросов вредных веществ в Армянске введут чрезвычайное положение.

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