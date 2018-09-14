Киев делает недостаточно для жителей оккупированного Донбасса – Волкер

Правительство Украины делает недостаточно для украинцев, живущих на территориях, контролируемых боевиками “ДНР” и “ЛНР”.

Украинские власти не имеют плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта, об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, предыдущие идеи по реинтеграции “не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства”.

– Это стыдно, потому что эти люди (Жители контролируемых боевиками территорий. – Ред.) прошли немало. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины, – отметил дипломат.

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Волкер добавил, что Киев должен сотрудничать с Красным Крестом, чтобы помочь получать государственные пенсии людям старшего возраста и людям с ограниченными возможностями для передвижения.

К слову, ранее Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили важность продолжения санкций против России в полной деоккупации украинских территорий.

Фото: УНИАН