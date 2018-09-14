Миграция нужна, но у людей должен быть мотив вернуться – Кулеба

О миграции между странами, защите украинцев за границей и о том, что сейчас происходит с дипломатией в нашей стране – смотрите в эксклюзивном интервью Дмитрия Кулебы для сайта Факты ICTV.

Что же на самом деле происходит за кулисами дипломатии в Украине, чем может быть полезна миграция населения и защищены ли украинцы за границей?

Журналист сайта Факты ICTV пообщалась на эти темы с Постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой.

Далее – прямая речь дипломата.

Миграция после безвиза

– Динамика движения между Украиной и ЕС существенно увеличилась после вступления безвиза.

Мы не можем держать граждан за забором, наоборот, мы должны создавать им новые возможности.

Нужно, чтобы в Украине были условия, в которых люди будут видеть более выгодную для себя жизнь.

Миграция нужна, но очень важно, чтобы у людей был мотив вернуться.

Украинцы за границей

– Украинцы защищены за рубежом. Да, в лентах бывают новости по поводу обмана или избиения наших соотечественников в других странах, но такое случается везде.

Поскольку мы – украинцы, нас не интересует сравнительная статистика – мы акцентируем внимание только на своих.

Это нормально, но не нужно делать ложные обобщения и постоянно формировать картинку с того, что за рубежом все гоняются за украинцами и думают, как бы их обидеть.

Кстати, Дмитрий Кулеба также рассказал, чем Совет Европы может помочь в освобождении Олега Сенцова.

Дипломатия в Украине

– Нет никакой корпоративной или государственной структуры, в которой была бы полностью эффективная команда, где все работают одинаково круто.

Ни одно исследование кадровой политики в мире не наведет вам фактов, что такие структуры существуют.

В МИД, как и в любой организации, есть часть, которая энергичная, динамичная, современная, с крепкими мышцами и острыми зубами – она ​​ведет дипломатическую работу.

Есть часть пассивная, безразличная, которая просто отбывает номер. И есть часть, которая спокойно работает – не рвет душу и при этом не занимается бездельем.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Фактам ICTV, почему Россия так стремится вернуться в ПАСЕ, есть ли у нее сторонники, что делает Украина, чтобы этого не произошло.

Общалась Валерия Малицкая

Фото: Natanael Alfredo Nemanita Ginting/Dreamstime.com