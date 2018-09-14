Миссия ООН в Донбассе: Климкин анонсировал встречу в нормандском формате

Встреча политических директоров стран нормандского формата состоится в ближайшее время.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в кулуарах 15 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), что в ближайшее время состоится встреча политических директоров стран нормандского формата, во время которой обсудят миротворческую миссию на Донбассе, передает 112 Украина.

– В ближайшее время состоится встреча политических директоров. Они будут обсуждать в основном вопросы формата возможной миротворческой миссии. На основе результатов этой встречи будем определяться, буду говорить с Хайком Маасом, с Жан Ивом, и тогда мы поймем, есть ли у нас содержание для того, чтобы идти вперед и говорить на уровне министров, и реально предлагать главам государств встречаться, – сказал Климкин.

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К слову, Украина будет настаивать на введении миротворческой миссии “голубых касок” ООН в Луганскую и Донецкую область к 2019 году.