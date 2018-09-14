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НАБУ открыло дело против Антона Геращенко – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Антона Геращенко.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос издания Украинские Новости.

Украины Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать.

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Сейчас проводится досудебное расследование.

О подозрении пока не сообщалось.

Напомним, Соломенский райсуд Киева начал избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении.

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