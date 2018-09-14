Новые технологии уравнивают возможности – президент Эстонии

Внедрение новых технологий крайне важно, поскольку они дают равные возможности людям разного происхождения, материального положения и образования, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

– Я думаю, что технологии всех уравнивают: молодые матери могут работать ночью, молодые люди могут изучать, например, бухгалтерию. Люди без образования могут очень успешно работать в YouTube. Технологии помогают не только тем, кто имеет образование и магистерский или докторскую степень, но и тем, кому не хватает внимания в современном обществе, – сказала она, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что именно благодаря новейшим технология даже бедные страны могут существенно улучшить свою систему образования.

– Я думаю, что новые технологии облегчат ситуацию для стран, имеющих проблемы с неравенством школьной системы. Это когда есть плохие и хорошие школы, хорошие доступны не всем…Технологии позволяют предоставлять образование, независимо от того, где проживает ребенок и сколько зарабатывают его родители. Каждый имеет право на качественное образование, которое позволит поступить в университет, – подытожила президент Эстонии.

Напомним, в Киеве продолжается 2-й день форума YES.