Убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко открыл первую сессию Ялтинской европейской стратегии (YES), которая в эти дни проходит в Киеве.

15-я Ялтинская европейская стратегия (YES), приуроченная теме Будущего поколения всего, началась с выступления президента Украины Петра Порошенко.

– В первую очередь, хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении последних лет посещает Ялтинскую европейскую стратегию и поддерживает Украину. Я твердо убежден, что в следующем году YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму.

Отношения между Киевом и Вашингтоном никогда не были настолько сильными, как сейчас. Но сегодня на встрече мне бы хотелось почтить память сенатора Джона МакКейна. Он делал все возможное, чтобы усилить Северо-Атлантическое объединение. Недавно я принял участие в процедуре прощания с лейтенантом и это было незабываемое событие, прощание с выдающимся человеком. Земля ему пухом.

Наш диалог с НАТО уже давно вышел за границы партнерского сотрудничества и необходимо это понимать. Много что изменилось за год с прошлой Ялтинской конференции. В 2017 году была очень острая дискуссия. В прошлом году стоял вопрос о создании Антикоррупционного суда. И сейчас мы стоим на пороге его создания.

Большие зарубежные инвесторы верят в перспективу нашей страны и открывают у нас новые рабочие места. Один за одним на наш рынок выходят мировые бренды, наверное, чувствуя позитивные результаты от экономических реформ.

Могу сказать, что мы уверенно обыграли Россию. На днях ожидается выдача 10-миллионого украинского биометрического паспорта. Это ответ тем, кто не верил в получение безвиз. Это мы, украинцы, разбиваем барьеры, которые были построены перед нами и нашими европейскими партнерами. Инициатива зафиксировать содружество с НАТО в Конституции – это еще один шаг к тому, чтобы попрощаться с теми, кто оказывает военную агрессию на нашу страну. И сказать им – До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес.

У них церковь – так называемая скрепа авторитарного режима, и это еще одна причина, почему нам не по пути с Россией. Не только НАТО даст нам единые гарантии безопасности, но и наша, современная армия даст нам возможность создать единый Альянс. У нас есть отличный опыт, как защищаться и, я откину дипломатию, как бить российского врага.

Вспомните недавние кадры из России, когда полиция бьет детей и митингующих на демонстрациях. Глубокие политико-культурные традиции – это еще одна причина того, почему нам необходимо отказаться от каких-либо взаимоотношений с нашим соседом. Концом этих отношений может стать наше вступление в Евросоюз и НАТО. Это не цель ближайшего дня, но я верю в то, что мы сможем добиться этого.

Власть в последние годы сделала много ошибок, но я вас заверяю, что мы ведем правильную стратегию. Но сделать нам всем вместе нужно намного больше, чем мы уже сделали. Мы опираемся на свои силы и, преодолев экономический кризис, мы намного увереннее стоим на ногах. Один из тех, кто критикует нас за сотрудничество с МВФ, забывают, что с 2007 по 2010 годы государственный долг возрос на 10 миллиардов долларов, а потом вырос еще на 20 миллиардов.

Будущее Украины зависит от цикла 2019-2020 годов и я, как президент, гарантирую вам честные и демократические выборы. Мы защитим свободный выбор граждан Украины. Конечно, война отобьется на характере выборной кампании, но мы знаем абсолютно все планы Кремля. Мы знаем, кого хочет видеть во втором туре выборов Россия, и, слава Богу, моего имени там нет.

Не стоит преувеличивать угрозу со стороны России, но и не стоит ее преуменьшать. Мы знаем о планах России на 2020 год, когда они хотят установить в некоторых областях пророссийские власти, поэтому мы готовы к любому повороту событий. Россия – это угроза для всего демократического мира.

Я попросил извинение за свои слова, что АТО будет длиться часы, а не годы. И я еще раз хочу извиниться за ту реплику. Но я призываю вас не разрушать страну, потому что сейчас мы идем своим собственным путем. От пункта А (прочь от России) до пункта Б (в Европу). Нам очень важно не только выбрать новый парламент, но и продолжить свой европейский путь, путь в демократическую Европу. Украина может стать и станет новой историей Успеха.

С официальной речью выступил также основатель и член наблюдательного совета YES Виктор Пинчук.

– Тема нашей 15 конференции – о будущем. Почему произошло так, как произошло, а не так, как думалось. В 2004 году мы были сосредоточены на ассоциации с Европейским союзом. Будущее казалось светлым. Но не тут то было. Небесная сотня, Майдан. Украина потеряла территориальную целостность. Почему так случилось? Почему в Украине недооценивали критически важных факторов? Именно поэтому, наша конференция сосредоточена на будущем всего на свете. Одна из главных тем – украинский политический сезон 2018-2019, опасность вмешательства в выборы, фейковые новости. Мы предусмотрели опасности и не должны больше недооценивать будущее. То, что произойдет в Украине в 2019 году, произойдет в ваших странах 2020 года.























Убежден, что следующая YES пройдет в Ялте, в нашем родном Крыму – Порошенко / 12 фотографий

Я очень люблю Украину. Хочу, чтобы Украина была передовиком во всем на свете, по крайней мере, в ЕС. Мое поколение очень много всего для этого делает. Я уверен, что следующее поколение справится лучше. Потому что очень много ошибок уже сделано нашим поколением.