Переговоры с МВФ. Важная новость для Украины

МВФ изменил программу помощи Украине на stand-by. Она дается только тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Об этом заявила народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Укринформ.

– МВФ поменял программу помощи, с которой работали, на программу stand-by. А программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Даже то, что МВФ изменил программу для страны, которая начинает развиваться, но которая имеет еще проблемы, но она уже не в преддефотном состоянии, свидетельствует о признании международными финансовыми институтами того, что Украина показывает очень хороший рост, – пояснила она.

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Напомним, миссия МВФ будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

Ранее Факты ICTV писали, что очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF Национальный банк Украины рассчитывает получить до конца осени.