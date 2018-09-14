Переживаю, что дух Майдана может исчезнуть – Бернар-Анри Леви

Журналист и философ Бернар-Анри Леви рассказал Фактам ICTV, почему он беспокоится о будущем Украины и кто из украинских политиков для него пример.

Во время форума YES, который проходит в Киеве, Факты ICTV пообщались с французским журналистом, философом и писателем Бернаром-Анри Леви, который рассказал о своих переживаниях в отношении Украины, а также назвал украинского политика, которым восхищается.

В частности, Леви признался, что ему страшно за будущее Украины:

– Мне страшно за Украину. Я боюсь, что в избирательный процесс могут вмешаться ваши ближайшие соседи и фальсифицировать результаты.

Французский активист приезжал с речью на Майдан во время Революции Достоинства. Вспоминая эти времена, он добавил:

– Я переживаю, что дух Майдана, а это на самом деле величественный дух, может угаснуть и впоследствии исчезнуть. Я также боюсь, что украинцы выступят против нового пути Украины. Я боюсь всего этого.

Задумываясь о предстоящих выборах в Украине, Бернар-Анри Леви выразил свою приверженность нынешнему президенту Украины и отметил, что он много сделал для своего государства:

– Я думаю, что вы имеете президента, который хорошо выполняет свою работу. Я знаю, что некоторым он не нравится. Однако, Президент Порошенко объединил страну, создал мощную армию, он активно противодействует России, он вводит реформы против коррупции. Поэтому я считаю, что он делает хорошую работу.

Также, философ не забыл напомнить, что YES – конференция, которая изначально проводилась в Ялте. Он выразил искреннюю надежду на то, что вскоре Крым таки присоединится к Украине: