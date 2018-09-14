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Погода в Украине на сегодня, 14 сентября (КАРТА)

Сегодня в Украине снова пройдут дожди с грозами, однако в половине областей будет солнечно и местами даже жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Весь запад Украины 14 сентября накроют дожди с грозами, но будет умеренно тепло. Днем ожидается 24-26 градусов, на Закарпатье до +29; ночью – 12-14 тепла.

В центральных и северных областях будет сухо и тепло: днем 24-26, ночью – 13-15.

В восточных областях дождь синоптики прогнозируют в Днепропетровской (с грозой) и Донецкой областях. Температура днем 26-29; ночью – 11-14, в Донецкой области до +17.

Также грозовой фронт заденет и юг страны. Дожди с грозами пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В Николаевской и Одесской областях сухо. Температура днем 24-26, ночью – 15-17.

В Киеве сухо, днем 24-26 градусов тепла, ночью – 14-16 выше нуля.

Читайте: В Украину идут первые заморозки – дата

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на выходные в Украине.

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