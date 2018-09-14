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Рада может уволить весь состав ЦИК

Верховная Рада 20 сентября может проголосовать за увольнение всего состава Центральной избирательной комиссии.

– На следующей неделе Парубий предложит уволить весь состав ЦИК, а не 13 членов, у которых закончился срок пребывания на должности. Далее может состояться голосование за весь список, который есть в представлении президента, – рассказала народный депутат Ирина Луценко, передает 24 tv.ua.

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Также 20 сентября парламентарии рассмотрят изменения в Конституцию Украины относительно НАТО и ЕС, а также – снятие депутатской неприкосновенности.

Ранее Верховный суд принял решение, что право на участие в местных выборах имеют лишь те граждане Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного жительства на территории соответствующего населенного пункта.

Фото: УНИАН

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