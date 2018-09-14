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Российский катер устроил провокацию в Азовском море

Российский пограничный катер совершил опасные маневры в Азовском море.

Азовське море

Российский пограничный катер устроил провокацию в Азовском море путем опасных маневров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Российское судно Мангуст совершило опасные маневры вблизи украинского катера Морской охраны.

– Во время опроса российский экипаж сообщил, что следует в соответствии с задачей, однако после этого изменил курс и двинулся в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы. Россиянам порекомендовали сменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации. Далее российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения, – говорится в сообщении.

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Этими действиями экипаж российского судна нарушил требования международных правил предупреждения столкновения судов в море.

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Российский катер устроил провокацию в Азовском море / 3 фотографии

К слову, украинские Воздушные Силы провели в Приазовье комплексную тренировку по нанесению ударов штурмовой авиацией по определенным надводных и морским целям.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины

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