Российский катер устроил провокацию в Азовском море

Российский пограничный катер устроил провокацию в Азовском море путем опасных маневров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Российское судно Мангуст совершило опасные маневры вблизи украинского катера Морской охраны.

– Во время опроса российский экипаж сообщил, что следует в соответствии с задачей, однако после этого изменил курс и двинулся в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы. Россиянам порекомендовали сменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации. Далее российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения, – говорится в сообщении.