В 2019 году в Украине вырастет минимальная зарплата – Гройсман

В бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной заработной платы.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4175 гривен в месяц, передает Громадське.
Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2019 год и его положение о повышении минимальной заработной платы. Теперь его должны зарегистрировать в парламенте, после чего состоится несколько чтений, во время которых могут вносить изменения.
– Дальше – три месяца баталий. Я знаю, все будут говорить, что он (Бюджет на 2019 год – Ред.) плохой, но он уже третий у нашей команды. Страна живет и развивается, – сказал Гройсман.
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К слову, в следующем году в Украине реформируют систему скорой помощи.
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