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В Париже запустили “цепь голодающих” в поддержку Сенцова

Во Франции представители творческих профессий и интеллектуальной элиты организовали акцию солидарности с голодающим политзаключенным Олегом Сенцовым.

Олег Сенцов

Бесконечную цепь голодающих в поддержку Олега Сенцова запустили в Париже, сообщает Save Oleg Sentsov.

Начиная с 9 часов утра в эту пятницу известные французские режиссеры и интеллектуалы будут по дню голодать перед посольством России в Париже, требуя освобождения Олега и всех украинских политических заключенных Кремля.

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Начнет акцию экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

В 9.00 15 сентября ее сменит другая известная личность, имя которой пока не разглашается.

Ранее глава американской делегации ОБСЕ призвал РФ освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook

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