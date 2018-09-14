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В Украине запретили известный антисептик

В Украине временно запретили этиловый спирт.

Аптека

В Украине решили временно запретить антисептик Спирт этиловый серии 010218, который производит Укрспирт, сообщается в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В распоряжении имеется ввиду Спирт этиловый 96%, который продается в виде раствора во флаконах по 100 мл.

Вместе с этим в стране сняли запрет на продажу раствора Этанол 96% серии 010617, производства ООО Фарма Черкасс.

Читайте: В Киеве снова хотят запретить продажу алкоголя ночью

К слову, в Украине запретили вакцину Пентаксим. Ее выпустила французская компания Санофи Парстер С.А.

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